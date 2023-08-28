Оступился и повредил ногу: крымские спасатели оказали помощь туристу с 10-летним ребенком

Пострадавший с ребенком были обнаружены в районе горы Эльх-Кая. Фото: МЧС Республики Крым

В субботу, 26 августа, крымские спасатели оказали помощь туристу, который травмировал ногу в лесу между трассой Алушта – Ялта – Симферополь и поселком Лаванда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 12:50 поступило сообщение о том, что мужчина, направляясь от трассы Алушта – Ялта – Симферополь к поселку Лаванда через лесной массив, оступился и травмировал ногу. Продолжить движение самостоятельно не может. Вместе с ним находится ребенок 2013 года рождения, – говорится в сообщении.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и приступили к поисковым работам. На поиски ушло 20 минут, пострадавший с ребенком были обнаружены в районе горы Эльх-Кая.

Фото: МЧС Республики Крым

Фото: МЧС Республики Крым

Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали мужчине первую помощь, после чего на носилках доставили к автомобильной дороге и передали медикам.

Фото: МЧС Республики Крым

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