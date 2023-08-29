Медведев ответил на заявление о согласованных с Западом ударах по Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления о согласованных с Западом ударах по Крыму. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласовали с западными партнерами. По его словам, эти страны поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

– Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры, – написал Медведев.

Такую ситуацию зампред Совбеза назвал «рафинированным casus belli».

– И для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (право войны) против всех и каждого в странах НАТО, – подчеркнул он.

Медведев добавил, что «предсказания Апокалипсиса все ближе» и процитировал Откровение Иоанна Богослова.

– В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.

В свой пост зампред добавил цитату Ленина:

– Нас помнят, пока мы мешаем другим

Кроме того, Медведев процитировал Хрущева:

– Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним.

Как сообщалось ранее, 28 августа над Черным морем у берегов Крыма сбили украинскую крылатую ракету. Инцидент произошел около 11.30. Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету у берегов Крыма. Ее уничтожили в воздухе над акваторией Черного моря.

Напомним, в Крыму силами ПВО были сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата. Это произошло на севере и западе полуострова.

Напомним, в ночь на 25 августа Крым пытались атаковать 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Атака была отражена, ни один вражеский дрон не достиг цели. Девять БПЛА были уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).