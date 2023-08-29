В Симферополе увеличат количество общественного транспорта к 1 сентября

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

К началу учебного года в Симферополе увеличат количество общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в крымской столице действует 61 маршрут общественного транспорта. По городу курсируют 272 автобуса и 83 троллейбуса.

– К началу учебного года стоит задача повышения показателя выпуска за счет привлечения резервных транспортных средств перевозчиков, – отметил начальник управления транспорта и связи Георгий Сухацкий.

По вечерам в Симферополе провели 148 мониторингов. Перевозчикам выдали 78 предписаний. Большинство из них – 66 – касаются нарушений расписания движения.

– Начислены неустойки в сумме 168 тысячи рублей, из них 133 тысячи рублей погашены, – отметили в администрации.