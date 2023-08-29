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НовостиОбщество29 августа 2023 11:07

В Крыму помогут местному производителю армейских беспилотников

Компании предоставят финансирование
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму помогут местному производителю армейских беспилотников

В Крыму помогут местному производителю армейских беспилотников

Фото: REUTERS

Совет министров Крыма окажет поддержку ООО «Робоавиа», занимающемуся производством разведывательных беспилотных летательных аппаратов марки «Сарыч». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– «Робоавиа» работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам, – цитирует руководителя региона агентству ТАСС.

Аксенов рассказал, что в Крыму несколько компаний выпускают дроны. Основным производителем является «Робоавиа». Выпущенный этой компаний беспилотник «Сарыч-2» прошел доработку. После испытаний этот БПЛА поступит в Вооруженные Силы России.