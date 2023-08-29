В Керчи простились с погибшим участником СВО

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Во вторник, 29 августа, в Керчи простились с погибшим участником специальной военной операции Андреем Швайкиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

Швайкин родился в Керчи в 1992 году. Он учился в морском училище. Крымчанин играл на музыкальных инструментах, писал и исполнял песни, а также выступал.

– Андрей ходил в рейсы. Был матросом и поваром, трудился и в море, и на суше. Успел поработать и на керченском хлебокомбинате, – рассказал Брусаков.

Градоначальник рассказал, что Швайкина призвали в армию в октябре 2022 года. Дома его ждала жена. Военнослужащий погиб на запорожском направлении 11 августа.

– Вражеский снаряд оборвал жизнь нашего героя, – сообщил руководитель администрации.

Швайкина посмертно наградили Орденом Мужества.