В Крыму за последние 5 лет высадили 1,5 тысячи га орехоплодных садов

В промышленных масштабах в Крыму выращивают среднеспелые и поздние сорта грецкого ореха, миндаля и фундука. Фото: msh.rk.gov.ru

В Республике Крым общая площадь орехоплодных садов превышает 2 тысячи гектаров, из них 1,5 тысячи гектаров заложили за последние пять лет благодаря государственной поддержке. Об этом сообщил глава регионального Минсельхоза Андрей Савчук.

– Например, на это направление только в 2023 году 16 наших предприятий получили больше 36 миллионов рублей, в результате высадят еще 376 гектаров многолетних орехоплодных садов, – отметил министр.

Савчук добавил, что в промышленных масштабах в Крыму выращивают среднеспелые и поздние сорта грецкого ореха, миндаля и фундука. В этом году планируется собрать урожай с 446 гектаров – площадь чуть больше, чем в прошлом году.

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