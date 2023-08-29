В Симферополе легковушка столкнулась с мотоциклом

35-летний мотоциклист пострадал в столкновении с легковушкой в Симферополе. Фото: МВД России по Республике Крым

35-летний мотоциклист пострадал в столкновении с легковушкой в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла 28 августа около 15:30.

– По предварительным данным, водитель автомобиля ZAZ Chance, двигаясь по ул. Бела Куна на пересечении дорог, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу водителю мотоцикла Yamaha YZF, который двигался со стороны ул. Ковыльной в направлении пр. Победы, – говорится в сообщении.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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