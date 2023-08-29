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НовостиОбщество29 августа 2023 15:04

Более 23 тысяч детей в Крыму пойдут в первый класс в 2023 году

Всего за парты сядут 232 тысячи школьников
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Количество школьников в Крыму остается на уровне прошлого года

Количество школьников в Крыму остается на уровне прошлого года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом учебном году в Крыму сядут за парты 232 тысячи школьников, из них более 23 тысяч - первоклассники. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик в эфире радио «Комсомольская правда - Крым».

- Примерное количество такое же, как и в прошлом году. Но хотелось бы отметить, что демографический поток увеличивается, - отметила министр образования республики.

По словам Валентины Лаврик, необходимо обеспечить учебные места для всех детишек Крыма. Так, глава республики Сергей Аксенов поставил задачу ликвидировать вторую смену.

- Мы имеем представление, как обеспечить образование каждому ученику, но нам нужно строить новые школы, - подчеркнула глава Минобраза Крыма.