В Крыму педофил напал на девушку: его посадили почти на 9 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ленинском районе Крыма местного жителя признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Крымчанин напал на несовершеннолетнюю девушку. Осужденные причинил ей телесные повреждения. Более того, нападавший совершил иные действия сексуального характера против воли пострадавшей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения крымчанина ждет год ограничения свободы.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.