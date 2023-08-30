В Ялте побывало более 1,5 млн туристов с начала 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Ялты

С начала 2023 года Ялте побывало более 1,5 млн туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Провожаем высокий курортный сезон – погружаемся в бархатный. Большая Ялта с начала года приняла почти 1,5 млн отдыхающих, – рассказала градоначальница.

Павленко уточнила, что это более 40% от общего числа людей, отдохнувших в Крыму. По ее словам, в среднем средства размещения заполнены на 60%. Однако есть и объекты, где этот показатель превысил 80%. Павленко подчеркнула, что в этих гостиницах правильно выстроили ценовую и маркетинговую политику.

– Бархатный сезон обещает быть по-настоящему комфортным со второй декады сентября (до этого сохранится по-августовски жаркая погода), – добавила глава администрации.