Погода на 31 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море прогрелась до 27 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе малооблачно. Днем южный ветер 6-11 м/с., тепло 30…32°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +28…+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +29…+30°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Керчи +29…+30°, южный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +28…+29°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Судаке +28…+29°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +28…+29°, южный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +33…+34°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +32…+34°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +30…+32°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+27°, в Азовском до +26°.

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