Губернатор Севастополя вручил госнаграды четырем героям СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил государственные награды четырем героям специальной военной операции. Фото: t.me/razvozhaev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил государственные награды четырем героям специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Так, ветеран боевых действий, участник СВО Дмитрий указом президента РФ был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Он участвовал в спецоперации с самого ее начала, героически сражался, был тяжело ранен.

Губернатор также вручил две медали «За отвагу». Одной из них удостоился командир машины противотанкового комплекса Иван. В ходе боев ранили его механика-водителя, он сам сел за руль, выполнил боевую задачу, спас водителя боевой машины и саму машину. Еще одну медаль «За отвагу» получил младший сержант Антон за мужество, проявленное в ходе спецоперации.

Рядового Владислава наградили медалью Жукова за участие в боях под Новой Каховкой и в Вознесенске.

– Для меня всегда большая честь вручать государственные награды нашим бойцам <...> Поблагодарил наших воинов за смелость, стойкость, мужество и самоотверженность. Они - наши герои, – подчеркнул Развожаев.

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