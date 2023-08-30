В школе и детсаду Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО

В школе №4 увековечили память десантно-штурмового батальона Анатолия Фалина. Фото: телеграм-канал главы администрации Джанкоя Игоря Ивина

В Джанкое открыли две мемориальные доски в честь военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.

– Два наших земляка – Константин Щербина и Анатолий Фалин – отдали свои жизни, исполняя воинский долг и защищая интересы Родины. Эти бойцы показали пример истинного самопожертвования и мужества, – написал Ивин.

Памятные доски разместили на зданиях образовательных учреждений, где воспитывались герои. Так, в школе №4 увековечили память десантно-штурмового батальона Анатолия Фалина. Он героически погиб 27 июня при выполнении боевого задания. Посмертно награжден медалью «За отвагу» и Орденом «Мужества».

В детском саду №38 открыли мемориальную доску ефрейтору танковой воинской части Константину Щербине. Он погиб при исполнении воинского долга, посмертно награжден Орденом «Мужества». Детсад переименован в его честь.

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