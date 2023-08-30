В трех крымских МФЦ приостановят выдачу биометрических загранпаспортов

С 1 сентября в трех крымских МФЦ будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 1 сентября в трех крымских МФЦ будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов
– Оказание услуги приостанавливается в следующих отделениях: Симферополь, проспект Кирова, 41; Симферополь, улица Мате Залки 17; Феодосия, улица Горького, 13, – сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».
Отмечается, что мера временная, она связана с необходимостью обновления программного обеспечения.
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