В трех крымских МФЦ приостановят выдачу биометрических загранпаспортов

С 1 сентября в трех крымских МФЦ будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября в трех крымских МФЦ будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов

– Оказание услуги приостанавливается в следующих отделениях: Симферополь, проспект Кирова, 41; Симферополь, улица Мате Залки 17; Феодосия, улица Горького, 13, – сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

Отмечается, что мера временная, она связана с необходимостью обновления программного обеспечения.

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