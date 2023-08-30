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НовостиОбщество30 августа 2023 15:14

В трех крымских МФЦ приостановят выдачу биометрических загранпаспортов

Это связано с необходимостью проведения плановых работ по обновлению программного обеспечения
Дмитрий Коренев
С 1 сентября в трех крымских МФЦ будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов

С 1 сентября в трех крымских МФЦ будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября в трех крымских МФЦ будет приостановлена выдача биометрических загранпаспортов

– Оказание услуги приостанавливается в следующих отделениях: Симферополь, проспект Кирова, 41; Симферополь, улица Мате Залки 17; Феодосия, улица Горького, 13, – сообщили в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

Отмечается, что мера временная, она связана с необходимостью обновления программного обеспечения.

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