В школах Крыма стартуют курсы военной подготовки с 1 сентября Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 1 сентября в крымских школах начнут преподавать курсы военной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования, науки и молодежи.

– В пятых-девятых классах будет запущен курс внеурочной деятельности «Основы военной подготовки», – рассказали в ведомстве агентству ТАСС.

Кроме того, ученики 10-11-х классов по программе ОБЖ будут изучать четыре модуля по основам военной подготовки.

Ранее в Крыму провели семинар-практикум для преподавателей ОБЖ. В рамках этого мероприятия учителя из 25 муниципалитетов проходили курсы по строевой и тактической подготовке, сборке-разборке автомата АК-47 и тактической медицине. Кроме того, педагогов обучали организации быта в полевом лагере и обращению со средствами индивидуальной защиты и РХБЗ.