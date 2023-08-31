В школах Крыма введут специальные карты для оплаты обедов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крымских школах планируют ввести специальные карты, которыми ученики смогут расплачиваться в столовой или буфете. Об этом сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.

– Есть постановление Совета министров о внедрении автоматизированной системы учета питания и контроля доступа, – цитирует ее агентство РИА Новости Крым.

Беспалова рассказала, что проект реализуют совместно с банками. При помощи карты дети смогут платить за питание. Однако сделать это можно будет лишь на территории школы. В магазинах ничего купить при помощи этой карты уже не получится. В личных кабинетах родителей будет отображаться полная информация о том, что именно и когда приобрел ребенок.

– Родитель может выбрать из перечня предлагаемых школой продуктов питания и установить, что ребенку продавать нельзя, – рассказала замглавы Минобрнауки.

Чиновница добавила, что в таком случае ребенок не сможет купить этот продукт, даже если на карте будет хватать денег.