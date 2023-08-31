В Крыму в три раза увеличилось количество качественных дорог с 2014 года

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С 2014 года в Крыму более чем в три раза увеличилось количество качественных дорог. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В настоящее время в нормативном состоянии находятся 39% дорог. В 2014 году этот показатель составлял всего 12%. Планируется, что к концу 2023 года доля находящихся в нормативном состоянии дорог будет достигать 44%.

– На данный момент отремонтировано 246 дорог протяженностью 432 километра, – отметил Гоцанюк.

Крымский премьер сообщил, что на эти цели в общей сложности потратили 4,2 млрд рублей.

– Это не считая дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта, – добавил руководитель регионального Совмина в эфире радио «Спутник в Крыму».