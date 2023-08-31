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НовостиОбщество31 августа 2023 12:27

В Симферополе запустят рабочее движение по Пролетарской, Кавказской и Караимской

На этих улицах заменили все инженерные сети и коммуникации
Дмитрий Коренев
На Пролетарской, Кавказской и Караимской проведена замена всех коммуникаций. Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

На Пролетарской, Кавказской и Караимской проведена замена всех коммуникаций. Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Сегодня в Симферополе откроют рабочее движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Здесь проведена замена всех коммуникаций. 31 августа с 15:00 на улицах будет открыто движение транспорта, – говорится в сообщении.

Ознакомиться со схемой движения можно по ссылке.

Капремонт Пролетарской, Караимской и Пролетарской стартовал в июле 2022 года. Общая стоимость работ – порядка 1,7 миллиарда рублей.

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