В Симферополе запустят рабочее движение по Пролетарской, Кавказской и Караимской

На Пролетарской, Кавказской и Караимской проведена замена всех коммуникаций. Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Сегодня в Симферополе откроют рабочее движение по улицам Пролетарской, Кавказской и Караимской. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Здесь проведена замена всех коммуникаций. 31 августа с 15:00 на улицах будет открыто движение транспорта, – говорится в сообщении.

Ознакомиться со схемой движения можно по ссылке.

Капремонт Пролетарской, Караимской и Пролетарской стартовал в июле 2022 года. Общая стоимость работ – порядка 1,7 миллиарда рублей.

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