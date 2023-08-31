Ливень, град и ветер до 20 м/с: в Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на пятницу, 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Ухудшение погоды связано с прохождением холодного фронтального раздела. Днем в Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы и град. При этом скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. В МЧС отметили, что штормовое предупреждение будет действовать до конца суток.

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 1-3 сентября. Оно буде действовать в западных, южных, центральных и горных районах.