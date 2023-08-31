Жителя Керчи арестовали на семь суток за проукраинские публикации в соцсети

Керченский городской суд арестовал 61-летнего местного жителя на семь суток за публичное демонстрирование нацистской символики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Керченский городской суд арестовал 61-летнего местного жителя на семь суток за публичное демонстрирование нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что мужчина опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» фотоизображение с трезубцем и девушкой с украинским флагом, а также надписью «слава Украине».

– Согласно заключению специалиста, указанные изображения являются символикой и атрибутикой, ранее использовавшаяся организацией украинских националистов (ОУН*), члены которой активно сотрудничали с нацисткой Германией, – говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.

*ОУН-УПА – экстремистская организация, запрещена в РФ.

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