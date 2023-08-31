В Керчи водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на переходе и скрылся

Авария произошла 29 августа на улице Самойленко, в районе дома №3. Фото: пресс-служба МВД России по Республике Крым

В Керчи водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла 29 августа на улице Самойленко, в районе дома №3. Предварительно установлено, что около 15:00 неустановленный водитель неустановленного автомобиля иностранного производства (предположительно, Hyundai), двигаясь в направлении улицы Пирогова, сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– С места происшествия водитель скрылся. В результате ДТП несовершеннолетней оказана разовая медицинская помощь, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка. Свидетелей и очевидцев аварии просят откликнуться, позвонив по телефону 102, конфиденциальность гарантируется.

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