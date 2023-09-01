В Симферопольском районе открылась новая школа на 700 мест Фото: Мария ЛЕНЦ

В День знаний, 1 сентября, в селе Трехпрудном Симферопольского района открылась новая школа на 700 мест. Об этом сообщает КИА.

В новой школе будут учиться юные жители четырех сел: Чистенькое, Трехпрудное, Камышинка и Трудолюбовка. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил хорошую работу строителей. По его словам, возведение образовательного учреждения завершили без особых нареканий. Аксенов рассказал, что на территории школы имеется хороший стадион, на котором можно заниматься спортом.

Это первое в Крыму образовательное учреждение такого масштаба и объема благоустройства спортивного комплекса и всей территории. На строительство выделили более 900 млн рублей. Школе присвоили имя великого педагога Константина Ушинского.