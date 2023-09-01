В Симферополе на сутки погасят Вечный огонь

На мемориале «Могила неизвестного солдата» в парке Гагарина будет проводиться профилактика газового оборудования. Фото: телеграм-канал администрации СИмферополя

В Симферополе временно погасят Вечный огонь на мемориале «Могила неизвестного солдата» в парке Гагарина. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

Уточняется, что на мемориале с 18:00 1 сентября до 18:00 2 сентября будет проводиться профилактика газового оборудования.

– В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти – «Вечного огня», – говорится в сообщении.

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