В Крыму собираются привить от гриппа более 1 млн человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 2023 году в Крыму планируют вакцинировать от гриппа более 1 млн человек. Об этом сообщает КИА.

Для того, чтобы обеспечить популяционный иммунитет, нужно привить как минимум 60% населения. В это количество входят как взрослые, так и дети.

– Таким образом, в 2023 году в Республике Крым против гриппа планируется вакцинировать 1,092 млн человек, – отметил руководитель регионального Минздрава Константин Скорупский.

Глава ведомства уточнил, что прививки собираются сделать 280 506 детям и 811 494 взрослым. Министр отметил, что проходить такую процедуру рекомендуют всем группам населения.

Однако вакцинация особенно показана следующим категориям: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины (II-III триместр); взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

В этом году в медицинских организациях Крыма для иммунизации населения против гриппа будут использоваться препараты отечественного производства «Ультрикс квадри», «Совигрипп», «Гриппол квадривалент». Данные вакцины надежно защищают от штаммов гриппа, которые, по прогнозам экспертов, будут циркулировать в предстоящем эпидемическом сезоне.

Пройти иммунизацию можно в ближайшей поликлинике, адреса прививочных пунктов опубликованы на сайте Минздрава Республики Крым. Для организованной вакцинации трудовых коллективов на рабочих местах руководителям организаций или предприятий следует обращаться в администрацию ближайшей поликлиники для предварительной договорённости о дате выезда мобильной бригады медработников.