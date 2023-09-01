В центре Симферополя загорелось кафе

Вечером 1 сентября в кафе в центре Симферополя произошел пожар Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 1 сентября в кафе в центре Симферополя произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Крым.

– Сообщение о задымлении в кафе на улице Горького в Симферополе поступило в службу спасения в 17:10, – пишет агентство.

По прибытии пожарные выяснили, что загорелась вытяжка. Пожар оперативно локализовали, пострадавших нет.

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