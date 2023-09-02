В Крыму произошло 84 пожара: 57 были ландшафтными

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

За неделю в Крыму удалось ликвидировать 84 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– Только за текущую неделю на полуострове сотрудники МЧС России совершили 84 выезда на ликвидацию пожаров, – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что 57 возгораний были ландшафтными. В ведомстве отметил, что в Крыму сохраняется жара. В шести муниципалитетах объявили пятый класс чрезвычайной пожарной опасности. Он действует в Симферопольском и Бахчисарайском районах, а также в Ялте, Алуште, Евпатории и крымской столице.

– Для контроля за соблюдением пожарной безопасности было организовано 17 мониторинговых групп, – отметили в МЧС.