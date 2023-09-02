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НовостиОбщество2 сентября 2023 15:20

В Крыму выращивают орехи на площади более 2 тысяч гектар

75% садов было заложено благодаря господдержке
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

В настоящее время в Крыму выращивают орехи на площади более 2 тысяч гектар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

По его словам, пока орехи в крымских садах дозревают. Урожай планируют собрать с 446 гектаров. Министр отметил, что эта площадь немного превышает прошлогодний показатель. Руководитель Минсельхоза рассказал, что крымские аграрии выращивают в промышленных масштабах грецкий орех, фундук и миндаль. Глава ведомства отметил, что совокупная площадь таких садов превышает 2 тысячи гектар.

– И за последние пять лет 1,5 тысячи из них заложены именно благодаря господдержке, – подчеркнул Савчук.

Только в 2023 году 16 крымских предприятий получили более 36 млн рублей. На эти деньги они высадят еще 376 гектар орехоплодных садов.