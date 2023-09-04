Погода на 4 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

На Крымском полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Днем тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, северный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, ливень.

В Алуште +27…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Саках +27…+28°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Керчи +26…+26°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Феодосии +26…+27°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Судаке +26…+27°, северный ветер 4-6 м/с. Облачно, дождь с грозой.

В Черноморском +27…+29°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +27…+28°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Армянске +27…+29°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +25…+26°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +26°, в Азовском до +26°.

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