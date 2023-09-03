Участники СВО смогут преподавать в школах ОБЖ и начальную военную подготовку

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования (КРИППО) запускает программу для участников СВО, желающих преподавать в школах ОБЖ и НВП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования (КРИППО) запускает программу для участников СВО, которые хотят преподавать в школах основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и начальную военную подготовку (НВП).

– Таким образом, они найдут свое место в гражданской цивильной жизни, а школы наконец-то получат тех людей, которые способны научить наших школьников азам воинского дела, – отметил ректор КРИППО Александр Рудяков в эфире телеканала «Крым 24».

Подать документы на поступление можно будет уже с 4 сентября.

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