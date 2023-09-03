В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 230 машин

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 19:00 3 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 230 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств, время ожидания около часа, – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

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