Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 сентября 2023 16:21

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 230 машин

Время ожидания около часа
Дмитрий Коренев
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 19:00 3 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 230 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 230 транспортных средств, время ожидания около часа, – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50