Крымчан предупредили об уничтожении боеприпасов

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сегодня, 4 сентября, в двух населенных пунктах Крыма сотрудники специальных служб будут проводить утилизацию взрывоопасных предметов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он уточнил, что взрывоопасные предметы будут уничтожать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00 и в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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