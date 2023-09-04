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НовостиОбщество4 сентября 2023 5:35

Крымчан предупредили об уничтожении боеприпасов

В двух населенных пунктах Крыма 4 сентября будут уничтожать боеприпасы
Дмитрий Коренев
Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Сегодня, 4 сентября, в двух населенных пунктах Крыма сотрудники специальных служб будут проводить утилизацию взрывоопасных предметов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он уточнил, что взрывоопасные предметы будут уничтожать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00 и в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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