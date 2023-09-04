Все мосты и путепроводы Симферополя обследуют до конца 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

До конца 2023 года в Симферополе планируют обследовать все автомобильные мосты и путепроводы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Запланировано обследование 24 мостовых сооружений и трех путепроводов, – рассказал начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

По его словам, эту работу проведет специализированная организация. В итоге власти получат заключение о состоянии мостов и путепроводов. Тогда станет понятно, можно ли будет эксплуатировать эти объекты и дальше.