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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:23

Все мосты и путепроводы Симферополя обследуют до конца 2023 года

В городе насчитывается 27 таких объектов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

До конца 2023 года в Симферополе планируют обследовать все автомобильные мосты и путепроводы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– Запланировано обследование 24 мостовых сооружений и трех путепроводов, – рассказал начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

По его словам, эту работу проведет специализированная организация. В итоге власти получат заключение о состоянии мостов и путепроводов. Тогда станет понятно, можно ли будет эксплуатировать эти объекты и дальше.