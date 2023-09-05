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НовостиОбщество4 сентября 2023 22:15

Погода на 5 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

В Крыму и Севастополе станет чуть прохладнее 5 сентября
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море прогрелась до 26 градусов.

Вода в Черном море прогрелась до 26 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе облачно. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 16 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-17 м/с. Днем тепло 26…28°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +24 …+25°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Алуште +25…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +25…+26°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +22…+23°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +23…+24°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +24…+25°, северный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +26…+27°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+25°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +26…+27°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +21…+22°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…26°, в Азовском до +26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50