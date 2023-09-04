В Ялте открыли мемориальные доски восьми погибшим участникам СВО

В школе №9 увековечили память двух ее бывших учеников – Ильи Еремина и Альберта Дрыгина. Фото: t.me/yanina_pavlenko

4 сентября в нескольких школах Ялты открыли мемориальные доски погибшим в ходе специальной военной операции бойцам. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

– В школах муниципалитета открыты мемориальные доски восьми ялтинцам, нашим Героям, погибшим в ходе СВО. Побывала в «девятке», где увековечили память двух ее бывших учеников – Ильи Еремина и Альберта Дрыгина, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

В школе №12 открыли памятную доску Егору Шкребцу, в Алупкинской школе №2 – Леониду Савину (оба служили на крейсере «Москва»), в школе №4 – Павлу Винокурову и Вениамину Косилову, в школе №10 – Алексею Должанову, в Краснокаменской школе – Алексею Мурашкину.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

– Имена каждого – навсегда в сердцах ялтинцев.... Помним, гордимся, и верим, что Победа обязательно будет за нами, – подчеркнула градоначальница.

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