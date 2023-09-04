В Севастополе простились с добровольцем, погибшим в бою в ЛНР

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

В понедельник, 4 сентября, в Севастополе простились с добровольцем, участником специальной военной операции Виктором Панчишиным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Градоначальник рассказал, что Панчишин родился в селе Терновка. Там же он окончил школу. Панчишина воспитывала одна мама. В 2017 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Какое именно преступление совершил осужденный, Развожаев не уточнил.

– Он практически отбыл наказание, ему оставалось отбывать наказание всего два года, – рассказал губернатор.

Далее Панчишин отправился в зону СВО. Он оказался на передовой в составе подразделения «Шторм Z». Боец геройски погиб в ожесточенном бою в районе Белогоровки в ЛНР.

– Вечная память! – написал губернатор.