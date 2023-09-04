В Крыму открыли центр выявления и поддержки одаренных детей «Импульс» Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

В Симферополе открыли Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Крыму «Импульс». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования, науки и молодежи.

Центр организовали на базе Крымской гимназии-интерната для одаренных детей. Он расположен на улице Гагарина, 18. На организацию учреждения выделили 177 млн рублей. Там провели капитальный ремонт. Все аудитории подготовили к проведению занятий. Для центра закупили новую мебель. В учреждении имеется высокотехнологичное оборудование. Речь, в частности, идет о столе «Пирогов 2». Тамотображаются 3D-объекты из курса анатомии человека в масштабе 1:1.

– Каждую модель можно вращать, рассматривать под разными углами, увеличить в масштабе, – рассказали в Минобрнауки.

В Крыму открыли центр выявления и поддержки одаренных детей «Импульс» Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

В центре также имеется обучающая станция по лапароскопии. Это оборудование представляет собой тренажер для отработки базовых навыков проведения лапароскопических операций. Эти станции применяются в медицинских вузах.

В Крыму открыли центр выявления и поддержки одаренных детей «Импульс» Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

– Всего в Центр поставлено более 5 тысяч единиц новейшего оборудования, – говорится в сообщении.

До конца 2023 года в учреждении проведут 15 интенсивных профильных смен по направлениям наука, спорт, искусство. Они включают в себя 15 различных программ продолжительностью 20 дней и более.