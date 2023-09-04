Аксенов: в Крыму достроят 170 объектов в 2023 году

Фото: пресс-служба главы Крыма

В 2023 году в Крыму планируют завершить строительство 170 объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона рассказал, что провел ряд совещаний с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Там подвели итоги реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя за первое полугодие. Аксенов отметил, что благодаря решениям президента России Владимира Путина в этом году планируют завершить 170 объектов. На их строительство выделили в общей сложности 92 млрд рублей. Глава Крыма подчеркнул, что эти объекты улучшат качество жизни крымчан.

– В целом работы ведутся в соответствии с графиками, – написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что на ремонт муниципальных дорог выделили около 10 млрд рублей.