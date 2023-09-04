На ремонт муниципальных дорог в Крыму выделили 10 млрд рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В 2023 году в Крыму выделили около 10 млрд рублей на ремонт муниципальных дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Руководитель региона рассказал, что провел ряд совещаний с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Там подвели итоги реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя за первое полугодие.
– Особое внимание продолжаем уделять ремонту муниципальных дорог, – рассказал Аксенов
По его словам, на эти цели планируют потратить около 10 млрд рублей. Ключевыми направлениями глава Крыма также назвал вопросы энерго- и водоснабжения. Руководитель региона заверил, что республика полностью обеспечена водой.
– Рисков для жителей нет, – подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма добавил, что обсудил с вице-премьером строительство и реконструкцию канализационно-очистных сооружений в прибрежной зоне.