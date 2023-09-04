В Крыму собрали больше 2 млн тонн урожая зерна

Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

В 2023 году в Крыму собрали больше 2,263 млн тонн урожая зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

– Наши аграрии убрали 100% площади ранних зерновых и зернобобовых культур – это около 590 тысяч гектар, – отметил руководитель Минсельхоза.

Глава ведомства рассказал, что удалось собрать более 2,263 млн тонн зерна в бункерном весе. Средняя урожайность составила 38,4 центнера с гектара. Зерновые убрали на площади более 557 тысяч гектаров.

– Намолочено почти 2 миллиона 200 тысяч тонн со средней урожайностью 39,4 центнера с гектара, – отметил министр.

Савчук рассказал, что зернобобовые убрали с площади почти 32 тысячи гектар. Общая масса урожая составила около 64 тысячи тонн, а средняя урожайность – 20 центнеров с гектара.