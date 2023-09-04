В Симферополе заасфальтируют 17 тысяч квадратных метров дорог

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе планируют заасфальтировать 17 тысяч квадратных метров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крымской столице был обследован микрорайон Старый город на предмет состояния дорог. В итоге было определено около 17 тысяч квадратных метров дорог, нуждающихся в срочном ремонте. В настоящее время работы ведутся на улице Володарского. Ранее там отфрезеровали около 1700 квадратных метров верхнего слоя покрытия. Сейчас идет укладка горячего асфальта. Закончить работы планируют ко вторнику, 4 сентября. Далее начнется ремонт улицы Курчатова.

Кроме того, в Симферополе нужно выполнить грейдирование 20 километров грунтовых дорог. Техника снимает верхний слой, благодаря чему получается необходимый профиль и уклон. Далее выполняется профилирование: рабочие подсыпают объект ФАМом, разравнивают его и уплотняют.