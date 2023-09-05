Ялта и Феодосия вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха осенью 2023

В Ялте хорошо отдыхать осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта и Феодосия попали в рейтинг мест, где россияне хотят провести отпуск этой осенью.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные, выявили самые востребованные популярные направления для брони отелей с сентября по ноябрь 2023 года:

- На первом месте, по традиции, оказался город Сочи. На втором месте Анапа, а на третьем - Санкт-Петербург.

Крымские курорты занимают намного скромнее позиции: Ялта на восьмой строчке, а Феодосия замыкает список.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха осенью 2023

(средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 3478;

Анапа, 3017;

Санкт-Петербург, 3476;

Геленджик, 3715;

Москва, 3382;

Кабардинка, 3331;

Гагра, 3966;

Ялта, 3535;

Кисловодск, 3122;

Феодосия, 2550.

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