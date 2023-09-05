Ялта и Феодосия вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха осенью 2023

В Ялте хорошо отдыхать осенью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта и Феодосия попали в рейтинг мест, где россияне хотят провести отпуск этой осенью.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные, выявили самые востребованные популярные направления для брони отелей с сентября по ноябрь 2023 года:
- На первом месте, по традиции, оказался город Сочи. На втором месте Анапа, а на третьем - Санкт-Петербург.
Крымские курорты занимают намного скромнее позиции: Ялта на восьмой строчке, а Феодосия замыкает список.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха осенью 2023
(средняя стоимость в рублях ночи):
Сочи, 3478;
Анапа, 3017;
Санкт-Петербург, 3476;
Геленджик, 3715;
Москва, 3382;
Кабардинка, 3331;
Гагра, 3966;
Ялта, 3535;
Кисловодск, 3122;
Феодосия, 2550.
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