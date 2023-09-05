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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:05

Несколько улиц Симферополя остались без воды из-за аварии

Организован подвоз воды
Дмитрий Коренев
Жители ряда улиц столицы Крыма остались без воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях

Жители ряда улиц столицы Крыма остались без воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители ряда улиц Симферополя остались без воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».

Воды нет на проспекте Кирова, улицах Набережной, Менделеева, З. Жильцовой, Дзержинского, Б. Хмельницкого, Генерала Попова, Декабристов, Тренева, Шполянской, Георгия Морозова, на бульваре Франко, а также на прилегающих улицах и переулках.

– Основной объем работ будет выполнен к 20:00 5 сентября (ориентировочно), а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 6 сентября, – говорится в сообщении.

Предприятие организует подвоз питьевой воды автоцистернами.

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