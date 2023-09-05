В Севастополе столкнулись четыре автомобиля, пострадавших нет

Фото: УМВД по городу Севастополю

Вечером 4 сентября в Севастополе произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

ДТП случилось на проспекте Античном, в районе дома 20А. Установлено, что в 17:22 40-летний водитель автомобиля Honda при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi под управлением 45-летнего мужчины и столкнулся с ним.

– После ДТП автомобиль Mitsubishi продолжил движение и совершил наезд на припаркованные автомобили LADA Vesta и Nissan, – добавили в МВД.

Фото: УМВД по городу Севастополю

Фото: УМВД по городу Севастополю

В результате аварии никто не пострадал. Отмечается, что признаков опьянения у водителей не установлено.

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