Грозит шесть лет: силовики задержали севастопольца, воровавшего электроинструменты

Мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе силовики задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Установлено, что мужчина, испытывая финансовые трудности, решил поправить свое материальное положение посредством краж чужого имущества. Он подыскивал в одном из садовых товариществ в Гагаринском районе строившиеся дома и воровал хранившиеся в них электроинструменты.

– Выждав, когда все уйдут, а за его действиями никто не будет наблюдать, мужчина повреждал навесные замки на входных дверях или отжимал металлопластиковые окна и проникал внутрь домов, откуда похищал различные электроинструменты, – рассказали в МВД.

Таким образом мужчина украл электроинструменты у четырех местных жителей. Часть из них он сдал в комиссионку, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

После совершения очередного преступления мужчину «по горячим следам» задержали сотрудники УУР УМВД России по г. Севастополю и ОУР ОМВД России по Гагаринскому району при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Отмечается, что ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. В этот раз он может отправиться в колонию на шесть лет.

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