В Судаке столкнулись KIA и КамАЗ: водителя легковушки зажало в искореженном автомобиле

Авария произошла в районе села Лесного под Судаком. Фото: МЧС Республики Крым
Водитель легковушки пострадал в столкновении с грузовиком под Судаком, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Авария произошла накануне, 4 сентября в районе села Лесного под Судаком. Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило на пульт оперативного дежурного в 12:50. На место незамедлительно выдвинулись спасатели, полицейские и бригада скорой помощи.
– По прибытии спасатели выяснили, что произошло столкновение КамАЗа и легкового автомобиля КIА. В результате ДТП водитель легкового авто оказался зажат элементами конструкции транспортного средства, – говорится в сообщении.
Фото: МЧС Республики Крым
Фото: МЧС Республики Крым
Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из искореженного салона и на носилках доставили к карете скорой помощи.
– Также сотрудники чрезвычайного ведомства провели комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности на месте происшествия, – добавил в МЧС.
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