За неделю крымчане отдали мошенникам более 9 млн рублей

С 28 августа по 3 сентября полицейскими зарегистрировано 51 заявление о совершенных дистанционных мошенничествах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 28 августа по 3 сентября полицейскими зарегистрировано 51 заявление о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 9 миллионов 270 тысяч 703 рубля, – говорится в сообщении.

Так, 31 факт мошенничества связан с использованием интернет-сайтов и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 4,89 млн рублей. Больше всех за минувшую неделю отдал аферистам житель Керчи. Мужчине в одной из соцсетей написал неизвестный и предложил заработок на фондовом рынке. После того как мужчина перевел на неизвестный счет более 3 млн рублей, его собеседник перестал выходить на связь.

18 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 3,76 млн рублей. Более 610 тысяч рублей исчезло со счетов потерпевших после установки сторонних приложений или перехода по неизвестным ссылкам (три случая).

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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