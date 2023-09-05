Крымчанин насмерть сбил 13-летнюю девочку: его могут посадить на пять лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Алуште 39-летнего жителя Крыма обвиняют в том, что он насмерть сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 23 июня. «Лада Ларгус» ехала из Ялты в сторону Алушты. Вблизи села Пушкино водитель не уступил дорогу 13-летней девочке. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге машина сбила школьницу.

– Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения, где от полученных травм скончался, – отметили в прокурате.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направят в Алуштинский городской суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.