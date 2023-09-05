В Крыму спасли женщину, заблудившуюся в горах под Судаком

Фото: МЧС Крыма

Накануне, 4 сентября, в горно-лесной местности под Судаком заблудилась женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

– В 19:55 поступило сообщение о том, что в горно-лесном массиве пгт Новый Свет (ГО Судак) женщина в связи с наступлением темного времени суток сбилась с тропы и заблудилась. Необходима помощь спасателей в ее поиске и эвакуации, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В район поисковых работ незамедлительно выехала дежурная смена спасателей. Спустя какое-то время с женщиной был установлен визуальный контакт с помощью света от мобильного телефона. Она находилась в глубокой балке между поселком Новый Свет и селом Веселое. Спасатели эвакуировали женщину в безопасное место, в медпомощи она не нуждалась.

– Также с ней была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горно-лесной зоне, – добавили в МЧС.

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