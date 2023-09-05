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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 10:04

Администрация Армянска заплатит 50 тысяч ребенку, которого покусала собака

В Крыму шестилетнему мальчику заплатят 50 тысяч рублей за укус собаки
Алексей ЕЛАГИН
Администрация Армянска заплатит 50 тысяч ребенку, которого покусала собака

Администрация Армянска заплатит 50 тысяч ребенку, которого покусала собака

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армянске с администрации в пользу шестилетнего мальчика взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации моральный вред за укус безнадзорной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле. Мальчик гулял в микрорайоне имени Генерала Корявко. На ребенка напала бродячая собака. Животное покусало юного крымчанина.

– Ребенок получил травмы, ему назначены прививки, прием антирабической сыворотки, – отметили в прокуратуре.

За отлов бродячих собак отвечают местные власти. Поэтому прокурор подал судебный иск к администрации. С нее взыскали 50 тысяч рублей.