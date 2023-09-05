Администрация Армянска заплатит 50 тысяч ребенку, которого покусала собака Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армянске с администрации в пользу шестилетнего мальчика взыскали 50 тысяч рублей в качестве компенсации моральный вред за укус безнадзорной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле. Мальчик гулял в микрорайоне имени Генерала Корявко. На ребенка напала бродячая собака. Животное покусало юного крымчанина.

– Ребенок получил травмы, ему назначены прививки, прием антирабической сыворотки, – отметили в прокуратуре.

За отлов бродячих собак отвечают местные власти. Поэтому прокурор подал судебный иск к администрации. С нее взыскали 50 тысяч рублей.