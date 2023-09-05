В Симферополе выписали штрафов на 328 тысяч рублей

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 328 тыс. рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 328 тыс. рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
– Рассмотрены 102 административных материала, в их числе 42 по фактам стихийной торговли, – говорится в сообщении.
Остальные протоколы составлены за нарушение правил благоустройства и за парковку на газонах.
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