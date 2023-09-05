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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:28

В Симферополе выписали штрафов на 328 тысяч рублей

Административная комиссия рассмотрела 102 материала
Дмитрий Коренев
Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 328 тыс. рублей

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 328 тыс. рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 328 тыс. рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Рассмотрены 102 административных материала, в их числе 42 по фактам стихийной торговли, – говорится в сообщении.

Остальные протоколы составлены за нарушение правил благоустройства и за парковку на газонах.

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